Muammer Özcura, Kütahya İl Genel Meclisi’nin yeni başkanı oldu

Kütahya İl Genel Meclisi nisan ayının ilk oturumunda, Musa Yılmaz’ın milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifası nedeniyle başkanlık için seçim yaptı.Oturuma katılan üyelerin tamamının oyunu alan Muammer Özcura, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Meclisin birinci başkan vekilliğine ise Ahmet Yüksel getirildi.

Bu arada, Aynur Koçuk Mercan, İbrahim Karataş ve Ahmet Yüksel encümen üyesi seçildi.