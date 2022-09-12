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MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği’nden öğrencilere pamuk şekeri ikramı
Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği, Akıl Küpü Ana Okulunu’nun öğrencilerine pamuk şekeri ikramında bulundu.
KÜTAHYA 12.09.2022, 16:33
Kütahya MS ve Epilepsi ile Yaşam Derneği, Akıl Küpü Ana Okulunu’nun öğrencilerine pamuk şekeri ikramında bulundu.
Okul Müdüresi Havva İnce, pamuk şekeri sürprizi nedeniyle Dernek Başkanı Münevver Altın’a teşekkür etti.
Altın, "2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.
İnce, Altın’a okula katkı ve destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.(EFE-)
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