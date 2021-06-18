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Motivasyon Tır’ı Şaphane’de

Kütahya Valisi Ali Çelik’in öncülüğü ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan ’Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’ motivasyon eğitimi vermek üzere Şaphane’ye ulaştı.

KÜTAHYA 18.06.2021, 10:11
Motivasyon Tır’ı Şaphane’de

Kütahya Valisi Ali Çelik’in öncülüğü ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan ’Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’ motivasyon eğitimi vermek üzere Şaphane’ye ulaştı.

Hedefi Türkiye’deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı’nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi. 200 öğrencinin katıldığı etkinliğe Kaymakam Mehmet Soylu’da katıldı.

Öğretim Görevlisi Armağan, yaptığı açıklamada, ’’Motivasyon Tır’ı yolculuğuna devam ediyor. Bundan sonra da, özellikle köylerde, özel eğitim kurumlarındaki ve sevgi evlerindeki çocuklarımıza ulaşmak için sevgiyle, yüzümüzdeki tebessümle ‘Motivasyon Tır’ı tüm Türkiye’yi dolaşmaya devam edecek” diye konuştu.
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