Motivasyon Tırı projesine bir ödül de TRKTYD’den

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Kudret Armağan’ın yürütücülüğünü yaptığı Motivasyon Tırı projesi Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğinin (TRKTYD) düzenlediği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni’nde Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı projesi ile Türkiye’yi dolaşan Öğr. Gör. Kudret Armağan’a En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü verildi.

Öğr. Gör. Armağan, projenin hedefinin Türkiye’nin 81 ilindeki öğrencilerle Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı’nı buluşturmak olduğunu ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in desteği ve himayesinde hayata geçirilen Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı projesi, Kütahya, Denizli, Uşak, Samsun, Sivas, Amasya, Erzurum, Ankara, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Yalova, Polatlı ve Harmancık gibi il ve ilçelerde toplam 58 etkinlik düzenledi. İki yılda yaklaşık 22 bin öğrenciye ulaşmayı başaran proje ile iletişim, motivasyon ve teknolojik uygulamalar ile ilgili örneklerin yer aldığı eğitimler düzenlendi.