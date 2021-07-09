Motivasyon tırı Aslanapa’da

Kütahya Valisi Ali Çelik’in öncülüğü ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan ’Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı’ motivasyon eğitimi vermek üzere Aslanapa’ya ulaştı.

Hedefi Türkiye’deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon tırında, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi. 200 öğrencinin katıldığı etkinliğe Kaymakam Özgür Pelvan’da katıldı.

Öğretim Görevlisi Armağan, yaptığı açıklamada, ’’Motivasyon tırı yolculuğuna devam ediyor. Bundan sonra da, özellikle köylerde, özel eğitim kurumlarındaki ve sevgi evlerindeki çocuklarımıza ulaşmak için sevgiyle, yüzümüzdeki tebessümle ‘Motivasyon tırı tüm Türkiye’yi dolaşmaya devam edecek” diye konuştu.