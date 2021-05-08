Mor salkım sümbüllerin görsel şöleni

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde mor salkım sümbüller görsel şölen oluşturdu.

Tavşanlı ilçesi Yıldırım Beyazıd mahallesi Yeşil cami bahçesinde çiçek açan mor sümbüller vatandaşların da ilgisini çekerek hatıra fotoğrafları çekildiler. Hatıra fotoğrafı çekilenler, "Bu çiçekleri ve ağaçları buralara dikenlerden Allah razı olsun. Çok güzel kokusu ve rengi var." diyerek teşekkür ettiler.