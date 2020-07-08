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Mızık çamını inceledi
MIZIK ÇAMINI İNCELEDİ
KÜTAHYA 08.07.2020, 13:37
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç ilçesine bağlı Domur Köyünü ziyaret edip Mızık çamını inceledi.
Vali Çelik, Hayme Ana’nın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi bebekken salıncak kurup salladığı rivayet edilen ve Mızık çamı diye bilinen 743 yaşındaki anıt ağacı inceleyerek bilgiler aldı.
Mızık çamı hakkında Vali Çelik’e bilgiler veren Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, 11 metre boyundaki karaçam cinsi çamın çevresinin 4,70 metre olduğunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1988 yılında anıt ağaç olarak tescillendiğini söyledi.
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