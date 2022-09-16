"Misafir yabancı öğrenci sayısı artıyor, genç dostu bir şehir olma hedefimiz var"

Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı ve beraberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ahilik Haftasını kutlayarak başladığı konuşmasında, “Rabbim Ahilik kültürüyle yetişmiş, milletini, devletini daima her şeyin önünde tutan değerli esnaflarımızın yolunu ve bahtını açık eylesin. Kütahya’da ki esnafımızın huzurlu olmasını, şehrin de huzurlu olması olarak değerlendiriyorum. Belediye olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü desteği esnaflarımıza sağlayacağız” dedi.

Genç dostu bir şehir olma hedefine vurgu yapan Başkan Işık, Ahilik anlayışının da önemine değinerek, “Şehrimize dışarıdan gelen misafir öğrencilerimizin desteği çok önemli. Çünkü genç dostu bir şehir olma hedefimiz var. Bu konuda da geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de tüm esnaf odalarımızın gönüllülük esasıyla dışarıdan gelen misafir gençlerimize şehrimiz adına hoşgörülü yaklaşmalarını canı gönülden arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyarette Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan, iş hayatına yönelik 40 altın kuralın içerisinde bulunduğu hediyeyi Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a takdim etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan İkamet Kart Projesi’nin şehrimize sağlamış olduğu desteğe değinen Başkan Işık, “Her yıl yaklaşık olarak 10 binden fazla öğrencimizin ikametgâhını şehrimize alarak, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kütahya Belediyesi’nin merkez nüfusunu 250 binin üzerine çıkararak, sınıf değiştirmesi sağlanmıştır. Kütahya Belediyesi tüm belediyelerin içinde bulunduğu sınıflandırma da birinci grup arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin sayesinde bu şehir hem ekonomik, hem siyasi hem de sosyal anlamda sınıf atlamıştır” dedi.

Ziyarette; Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Enver Erdoğan, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç ve oda başkanları yer aldı.(EFE-)