Minyatür süs kabakları ilgi odağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hüseyin Acar isimli üreticinin bahçesinde yetiştirdiği minyatür süs kabakları görsel güzelliğiyle büyük ilgi görüyor.

Şehitler Mahallesinde bulunan evinin bahçesinde süs eşyası olarak kullanılan minyatür süs kabaklarını tarım ilacı kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirdiğini söyleyen Hüseyin Acar,” Minyatür süs kabaklarının dalındaki güzelliğini gören vatandaşlar bahçeye girip kabakların resmini çekiyorlar. Dekoratif amaçlı kullanmayı düşündüğüm minyatür süs kabakları uygun koşullarda saklandığında kuruyup ahşap sertliği kazanıyor. Daha sonra akrilik boyalarla renklendirip hediyelik olarak kullanılabiliyor” dedi.