Minik öğrenciler kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde minik yürekler depremzedeler için kumbaralarını bağışlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Gediz’den depremzedelere yardım kampanyaları devam ederken İmam Hatip Lisesi Tatbikat cami Kuran Kursu öğrencileri de kumbaralarını bağışladılar.

İmam Hatip Lisesi Tatbikat Cami 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri, öğreticileri rehberliğinde Müftü Sebahattin Turan’ı ziyaret ederek kumbaralarını teslim ettiler.

Miniklerin bu anlamlı davranışlarından mutlu olduğunu söyleyen İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası “Türkiye İçin İyilik Vakti” sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına Gediz’de 7’den 70’e her yaştan vatandaşımız yoğun bir şekilde destek veriyor. Bu çerçevede Tatbikat Camii 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencilerimiz kumbaralarını depremzedeler için bağışladılar. Minik yavrularımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Minik öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere hocalarımızdan Rabbim razı olsun" dedi.