Minik öğrenciler, Kıbrıs gazisi amcalarını unutmadı

Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri, geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener’e “Geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.

Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci, sınıf öğretmeni Semra Bülbül ve bir gurup öğrenci, geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Şener’i evinde ziyaret ederek, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Kıbrıs gazisi Mehmet Şener, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Okul Müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.