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Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya’da minibüs ile Karayolları yol bakım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu 14. kilometrede meydana geldi.

KÜTAHYA 04.06.2021, 12:15
Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya’da minibüs ile Karayolları yol bakım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu 14. kilometrede meydana geldi.

Kazada, ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü ve 3 yol bakım işçisi yaralandı. Ekiplerin kazayla alakalı çalışmaları devam ediyor.
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