Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kütahya’da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kakasında sürücü yaralandı.

Kaza, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 16 ACE 960 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı sürücü, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.