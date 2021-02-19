Mimarlık Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarını açıklamasının ardından Mimarlık Fakültesinde başarılı akademisyenler için tören düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesinin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede görev yapan ve akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları için görev yaptıkları akademik birimler özelinde çevrim içi tören düzenlendi.

Mimarlık Fakültesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Dekan Prof. Dr. Osman Şan, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar ve Fakültede görev yapan akademisyenler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Osman Şan, akademik personelinin 2020 yılında yapmış oldukları bilimsel faaliyetlerden bahsederek, akademik teşvik ödülünü almaya hak kazanan Doç. Dr. Arif Gök’ü tebrik etti.

Şan, diğer akademik personelin de önümüzdeki yıllarda akademik teşvik ödülü alması konusunda temennide bulunduğunu ifade etti.

Akademik teşvik ödülü almaya hak kazanan Doç. Dr. Arif Gök’ü tebrik eden Rektör Kazım Uysal, “ Genç bir fakülte olan Mimarlık Fakültemizin ilerleyen yıllarda bilimsel ve akademik performansının artarak çoğalacağına inanıyorum. Fakültemizde yer alan tüm akademisyenlerin de fakültemize her alanda sunduğu katkının artarak sürmesini diliyorum” dedi.