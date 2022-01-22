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Milli Eğitim Müdürü Başyiğit: “Okul hayatını ilimle, irfanla dolu dolu geçirin”

Yayımladığı yarıyıl tatili mesajında öğrencilerden isteğini dile getiren Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,“ Okul hayatlarını ilimle irfanla dolu dolu geçirerek bilgiyle donanmış, kültürlü, nitelikli, zamanın gereklerine ayak uydurabilen bireyler olabilmenizdir” dedi.

KÜTAHYA 22.01.2022, 13:07
Milli Eğitim Müdürü Başyiğit: “Okul hayatını ilimle, irfanla dolu dolu geçirin”

Yayımladığı yarıyıl tatili mesajında öğrencilerden isteğini dile getiren Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,“ Okul hayatlarını ilimle irfanla dolu dolu geçirerek bilgiyle donanmış, kültürlü, nitelikli, zamanın gereklerine ayak uydurabilen bireyler olabilmenizdir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yayımladığı mesajında, “ 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yaşadığı karne heyecanını paylaşıyor, dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Salgın hastalık sürecinde Bakanımız Mahmut Özer’in "En son kapanacak yer okullardır" ifadesiyle yüz yüze eğitimi kararlılıkla sürdürdük ve hamdolsun hastalık sürecinin getirebileceği herhangi bir sorunla karşılaşmadan eğitim öğretim dönemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı, velilerimizi ve eğitimin öznesi öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

"Okuyun, daha çok okuyun!"

Mesajında öğrencilere seslenen Müdür Başyiğit,” Yarınımızın umudu, bu vatanın geleceği olan sevgili öğrencilerimiz. Karne sevincini, heyecanını yaşadığınız bu günden itibaren iki haftalık tatile kavuşuyorsunuz. Bu tatil sürecinde sizden tavsiyem eksikliklerinizi tamamlamanız, daha çok çalışmaya gayret sarf etmenizdir. Şunu da ısrarla sizlerden istiyorum. Okuyun, daha çok okuyun! Ayrıca tatil boyunca sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle tatilinizi değerlendirmenizin, vaktinizi dolu dolu yaşamanızın sizlere büyük katkısı olacaktır. Okul hayatını tamamladığınızda yarının büyükleri sizler olacaksınız. Sizlerden isteğimiz okul hayatını ilimle irfanla dolu dolu geçirerek bilgiyle donanmış, kültürlü, nitelikli, zamanın gereklerine ayak uydurabilen bireyler olabilmenizdir. Bunun yanında vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan geleceğin varisleri olmanız en büyük temennimizdir. Eğitim öğretim döneminin sonunda aldığı karnesini güzel notlarla süsleyen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Öğretmenlerin gençler için verdiği emekler paha biçilemez”

Mesajında öğretmenlerin geleceğin teminatı gençler için verdiği emeklerin paha biçilemez olduğunu söyleyen Başyiğit,” Bu emekleriniz için sizlere minnettarız. Yetiştirdiğiniz öğrencilerin gelecekte güzel mevkilerde olmaları sizler için en büyük manevi haz olacaktır. Yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyor, güzel ve sağlık dolu bir tatil diliyorum” dedi.

“Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması hepimizin ortak hedefidir”

Yayımladığı mesajın sonunda velilere de seslenen Müdür Başyiğit, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması hepimizin ortak hedefidir. Öğrencilerimizin en güzel yerlerde olabilmesi için onlara destek olmalı, onları iyiye doğruya, güzele hep birlikte yönlendirmeliyiz. Onlarla saygı, sevgi, anlayış çerçevesinde sağlıklı iletişim kurarak hayatın zorlukları karşısında güçlü bireyler olarak yol almalarında en büyük yardımcıları olmalıyız. Bu eğitim öğretim döneminin sonunda yapacakları tatilde kaliteli zaman geçirmeleri için onlara destek olalım. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemini tamamladığımız bu günde öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Güzel bir tatil sonunda yeniden buluşmak ümidiyle iyi tatiller diliyorum “ ifadelerine yer verdi.

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