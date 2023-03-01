Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri zeka oyunlarında Tavşanlı’yı temsil edecek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Milli Egemenlik ilkokulu öğrencileri ilçeyi zeka oyunlarında temsil edecek.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından Tavşanlı Kız İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen İlçe turnuvasına 5 kategoride katılan Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri 5’ te 4 yaparak büyük başarı gösterdi. İki birinci, bir ikinci bir de üçüncü olarak yarışmayı tamamlayan öğrenciler Tavşanlı ilçesini il turnuvasında temsil edecekler.

Milli Egemenlik Okul Müdürü İsmail Uslu, "Elif Akkaya Equilibrio oyunu ilçe birincisi, Tuğşad Ünür Küre oyunu ilçe birincisi, Ecem Zeytinoğlu Pentgao oyunu ilçe ikincisi veAkif Emir Yaşa Qbitz oyunu ilçe üçüncüsüolmuşlardır. Birinci olan öğrencilerimiz il geneli yapılacak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Okulumuz adına yarışan ve ilçemizde başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.