Milletvekili Özkan, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları İçin Gediz’de

AK Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla 81 ilde eş zamanla başlatılan ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan Gediz’i ziyaret etti.

İlk olarak Gediz Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Manisa Milletvekili Özkan’ı başkanlık makamında ağırlayan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz ve yapılan yatırımlar hakkında kısa bilgi verdi.

Ziyarete, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdoğmuş, İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ile oda temsilcileri katıldı.

İlçe Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Manisa Milletvekili Özkan, istişare toplantısının ardından, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti sonrası ilçede vatandaşlar ile buluşarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Gediz’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Özkan; "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde güzel ilçemiz Gediz’e geldik. 2023 seçimleri için hız kesmeden saha çalışmalarına devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandırmak adına sıkılmadık el, girilmedik gönül ve çalınmadık kapı bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ ziyaretinden son olarak AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı binasında istişare toplantısı düzenlendi.