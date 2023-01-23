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Milletvekili İshak Gazel: ”Sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır”
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel , Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
KÜTAHYA 23.01.2023, 09:53
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel , Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili İshak Gazel,” AK Parti İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte Üçhüyük köyünde hemşerilerimizle bir araya geldik. Kütahya’mız için çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmayan, gönülleri kazanmaya azmeden sevdamız, büyük Türkiye sevdasıdır” dedi.