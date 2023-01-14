Milletvekili İshak Gazel, DPÜ’deki ’Sudan Günü’ne katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) eğitim-öğretim gören Sudanlı öğrencilerle bir araya geldi.

’Sudan Günü’ sebebiyle ekinlik düzenleyen öğrenciler, ülkelerine has kıyafetleri ile müzik ziyafeti sundular.

Etkinlikte bir konuşma yapan Gazel, "Böyle güzel bir davette bizleri misafir eden öğrenci genç kardeşlerime teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.