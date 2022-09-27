Milletvekili İshak Gazel: "Çiftçilerimiz elektrik borçlarını, 5 yıla varan vadeyle faizsiz ödeyecek"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel,

çiftçilerin geçmiş dönemlere ait elektrik borçlarına, faizsiz olarak 5 yıla varan vadeyle geri ödeme imkanı sağlandığını kaydetti.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Gazel, "Yaz dönemi boyunca çiftçilerimizle bir çok kez bir araya geldik. Kütahyalı çiftçilerimizin bizden talep ettiği önemli şeylerden birisi olan elektrik faturalarının aylık ödeme yerine hasat sonunda ödeme müjdesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.