banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Milletvekili Erbaş’tan Çerkes Köyü ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir Çerkes Köyü’ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya MHP Teşkilatı tarafından ziyaret yapıldı.

KÜTAHYA 06.09.2021, 09:57
Milletvekili Erbaş’tan Çerkes Köyü ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir Çerkes Köyü’ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Kütahya MHP Teşkilatı tarafından ziyaret yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarından kalan zamanlarında köy ziyaretlerine devam ettiğini belirten Milletvekili Erbaş, Kiçir Köyü’nün sorunlarını dinleyip çözüm için yapılması gerekenleri konuştuklarını ifade etti.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Kiçir hable’nin birbirinden değerli ve önemli misafirleri ağırlamaya devam ettiğini ifade etti. Muhtar Buhan “ Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz ve beraberindeki heyet köyümüzü ziyaret etti. Köyümüzde uygulanacak projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0