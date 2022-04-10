"Milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz"

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Polis Haftası nedeniyle makamında personelin tebriklerini kabul etti.

Müdür Koç, gece gündüz fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Koç, “Gücünü yasalardan ve halktan alan, toplumsal barışımızın teminatı olan Polis Teşkilatımız, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar 177 yıldır vatan ve millet sevdasıyla, ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin; halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır" diye konuştu.(EFE-)