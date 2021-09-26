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Millet Bahçesi 6 ay sonra hizmete açılıyor

Kütahya Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret ederek bilgiler alan Belediye Başkanı Alim Işık, projenin, Kütahya’nın hak ettiği yer gelmesinde önemli paya sahip olacağını ifade etti.

KÜTAHYA 26.09.2021, 10:29
Millet Bahçesi 6 ay sonra hizmete açılıyor

Kütahya Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret ederek bilgiler alan Belediye Başkanı Alim Işık, projenin, Kütahya’nın hak ettiği yer gelmesinde önemli paya sahip olacağını ifade etti.

Hafta sonu mesaisini saha çalışma ziyaretlerine ayıran Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Işık, Kütahya Millet Bahçesi’nin 2022 yılı mart ayında biteceğini ve kullanıma açılacağını söyledi.

Başkan Işık, “Kütahya Millet Bahçesi projemiz kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek için inşat alanına geldik. 2022 yılı mart ayında bu proje tamamlanarak Kütahya’mızın hizmetine sunulacak. Çok güzel bir proje olarak devam ediyor. Şuanda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Millet Bahçesi yanındaki 600 tonluk sulama suyu deposu inşaatı ile otopark inşaatı devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üst yapıya geçilecek. Güzel bir peyzaj düzenlemesi ile şehrimizin hak ettiği yere gelmesinde önemli bir paya sahip olacak. Emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim Kütahya Millet Bahçemizi sağlıkla kazasız belasız bir şekilde bitirip kullanmayı nasip eylesin. Alanın tüm tahsisleri belediyemize yapıldı ve belediyemiz aracılığı ile işletmesi devam edecek” dedi.

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