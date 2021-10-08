banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Mili Atlet’ten Kaymakam Arslanköylü’ye ziyaret

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Atletizm Mili Takım kampına çağrılan Sıla Ata ile Atletizm sporcuları Büşra Güney, Enes Onur, Harun Şimşek ve Ahmet Alper Sofuoğlu’nu makamında kabul etti.

KÜTAHYA 08.10.2021, 17:11
Mili Atlet’ten Kaymakam Arslanköylü’ye ziyaret

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Atletizm Mili Takım kampına çağrılan Sıla Ata ile Atletizm sporcuları Büşra Güney, Enes Onur, Harun Şimşek ve Ahmet Alper Sofuoğlu’nu makamında kabul etti.

Simav Kaymakamlık makamındaki ziyarete sporcu öğrencilerle birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ile Atletizm Antrenörü Yıldıray Kaya katıldı.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Kaymakam Arslanköylü’ye yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Son 5 yıl içinde Simav’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonaları hakkında bilgi veren Sapmaz, her branştan sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Antrenör Yıldıray Kaya, Simav’da sporcu alt yapısının hazır olduğunu belirterek, spora ve sporcuya verilen destekten çok memnun olduklarını ifade etti.

Tanışma ziyaretinden memnun olduğunu belirten Kaymakam Arslanköylü, ülkemizi uluslar arası platformda temsil edecek olan Sıla Ata’yı ve büyük hedefleri olan sporcuları tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1