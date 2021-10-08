Mili Atlet’ten Kaymakam Arslanköylü’ye ziyaret

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Atletizm Mili Takım kampına çağrılan Sıla Ata ile Atletizm sporcuları Büşra Güney, Enes Onur, Harun Şimşek ve Ahmet Alper Sofuoğlu’nu makamında kabul etti.

Simav Kaymakamlık makamındaki ziyarete sporcu öğrencilerle birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz ile Atletizm Antrenörü Yıldıray Kaya katıldı.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Kaymakam Arslanköylü’ye yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Son 5 yıl içinde Simav’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonaları hakkında bilgi veren Sapmaz, her branştan sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Antrenör Yıldıray Kaya, Simav’da sporcu alt yapısının hazır olduğunu belirterek, spora ve sporcuya verilen destekten çok memnun olduklarını ifade etti.

Tanışma ziyaretinden memnun olduğunu belirten Kaymakam Arslanköylü, ülkemizi uluslar arası platformda temsil edecek olan Sıla Ata’yı ve büyük hedefleri olan sporcuları tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi.