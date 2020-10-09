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Mezun olan hafızlar ödüllendirildi

MEZUN OLAN HAFIZLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

KÜTAHYA 09.10.2020, 08:41
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Mezun olan hafızlar ödüllendirildi

Emet İlçe Müftülüğüne bağlı Süleyman Serdaroğlu Hafızlık Erkek Kur’an Kursu ve Cevizdere Şehitleri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi.

Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül ve Kur’an Kursu Yöneticisi Esma Koç ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Mezun olan hafızlar İsmail Talha Çakır, Ahmet Erel, Harun Beytullah Çamurlu, Serhat Parlak, Sümeyye Bekmezci, Vesile Sena Özçelik, Hasibe Nur Ataman ve Habibe Akkul Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafında plaket ve hediye takdim ederken, Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan’da öğrencilere birer çeyrek altın hediye etti.

Kaymakam Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilediler.

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