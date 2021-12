Mezbahaneyi özel sektör işletecek

Kütahya’da, 15 yıllığına yap-işlet-devret yöntemiyle yeniden ihale edilen Kütahya Belediye Mezbahanesi’nin açılış ve çalışma ruhsatı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından işletme sahibi İsmail Akıncı’ya teslim edildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında gerçekleşen ruhsat verme töreninde, belediye mezbahanesinin yeniden 15 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edildiğini söyledi. Başkan Işık, günlük 150 büyükbaş hayvan kapasiteli bir tesisin kısa bir süre içinde Kütahya’ya kazandırıldığını belirtti. Başkan Işık, “Mezbahanemizi şehrimize kazandırma yönünde ciddi çalışmalarla kısa sürede bu tesisi onarıp tekrar hizmete açan Akıncı Et Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. başta olmak üzere, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yöneticilerine, çalışanlarına emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tesisimizin 10 Aralık Cuma günü saat 14.00’da açılışını yapacağız. Bu vesile ile hemşehrilerimizi açılışımıza davet ediyoruz. İş yeri açma ve çalışma ruhsatını Akıncı Et Ürünleri Hayvancılık şirket yetkilisi İsmail Akıncı’ya takdim ediyorum” dedi.

Şirket yetkilisi İsmail Akıncı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ederek, kendilerine yardımcı olan personele de teşekkür etti. Akıncı; “İlimize yakışır, nezih, temiz bir tesis oldu. Mezbahanemizin faydalı bir şekilde çalışmasını devam ettireceğiz” diye konuştu.