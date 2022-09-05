Mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’daki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının devam etitği bildirildi.

Kütahya Belediyesi, şehirde bulunan tüm mezarlıklarda bakım, onarım, mezar içi yürüyüş yolları ve mezarlık dış cephe duvarları ile birlikte musalla taşı ve diğer sosyal donatıları çalışmaları, Parmakören Mahallesi mezarlığı ile Meydan Mahallesinde yer alan Musalla Mezarlığında devam ediyor.

Ahi Evran ve Ahi Erbasan gibi şehrin en eski mezarlıklarında yapılan çalışmalar tamamlanırken, yıl sonuna kadar diğer mezarlıklardaki imalat çalışmalarının tamamlanacağı belirtildi.