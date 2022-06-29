Meydan projesinde çalışmalar hızla devam ediyor

Proje imalat çalışmaları devam eden Zafer Meydanı’nı Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, meydan projesi ve devamında merkez Pazar yeri ile ilgili fikir ve düşüncelerini dile getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetişecek şekilde çalışmaların devam ettiği Zafer Meydanı’nı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte inceleyen Vali Ali Çelik, meydan projesinde üzerlerin düşen ne varsa yaptıklarını ifade etti.

İnceleme gezisine, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.