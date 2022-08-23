Meteoroloji’den Kütahya’ya yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan uyarıda Kütahya’da etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ile birlikte görülebilecek su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.08.2022 Çarşamba günü (yarın) Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.08.2022 Çarşamba günüMarmara’nın güney ve batısıile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kütahya, Bilecik, Izmir, Manisa, Edirne, Tekirdağ ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/ m2),Çanakkale, Balıkesir,Bursa, Edirne’ningüneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."