Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İtfaiye Müdürlüğü’nde öğrencilere yönelik düzenlenen meslek tanıtım etkinliğinde miniklerin heyecanına ortak oldu.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehirdeki öğrencilere yönelik meslek tanıtım etkinlikleri devam ediyor. Etkinlik kapsamında İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden öğrencileri, itfaiyecilik mesleğini öğrenmenin heyecanını Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ile yaşadı.

Miniklere, itfaiyecilik mesleği, acil bir durumda neler yapılacağı, yangın anında nasıl davranılması gerektiği, yolculuk esnasında emniyet kemerinin önemi ve emniyet kemerinin takılması gerektiği, yangın, trafik kazası, deprem gibi itfaiye müdürlüğünün görev ve yetkileri ile ilgili bilgiler verildi.