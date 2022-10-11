Meslek lisesi öğrencileri Avrupa’da eğitim alıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda aldıkları mesleki eğitimlerini Avrupa ülkelerinde geliştiriyorlar.

Türkiye Ulusal Ajans tarafından duyuruya çıkılan Erasmus+ projesi çerçevesinde Motorlu Araçlar Teknoloji Alanında 12 öğrenci ve 3 öğretmen Almanya ve Avusturya ülkelerinde 15 gün süre ile eğitim aldılar. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında Bilgisayarlı Arıza tespiti konusunda eğitim alan öğrenciler Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren firmalarda staj yapma imkanı buldular. Türkiye Ulusal Ajans tarafından 25 bin 293 Euro bütçe desteği sağlanan proje ile öğrenci ve öğretmenlerin ulaşım, konaklama, eğitim ve iaşe bedelleri karşılandı.

Hibe programlarından faydalanarak öğrencilere gelecekleri için destek sağlayan Türkiye Ulusal Ajansına ve Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin proje desteği alması için emek harcayan Okul Müdür Raşit Refik Küçükkağnıcı’ya ve proje koordinatörü Gökhan Alan’a öğrenci velileri teşekkür etti.