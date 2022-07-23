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Merkez pazar yerinin yıkımı tamamlandı

Merkez pazar yeri yıkım çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yapılan yıkım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’da başlayan proje çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

KÜTAHYA 23.07.2022, 09:45
Merkez pazar yerinin yıkımı tamamlandı

Merkez pazar yeri yıkım çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yapılan yıkım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’da başlayan proje çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunan merkez pazar yeri yıkım çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından yıkım alanında hafriyat alım çalışmaları başlayacak.

Yıkımı tamamlanan merkez pazar yeri alanını Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zafer Meydanı projesi ile birlikte başlayan merkez pazar yeri yıkım çalışmalarının belirlenen çalışma takvimine göre hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Başkan Işık yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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