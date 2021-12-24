Merhum yarenler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde köklü bir geleneği devam ettiren Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, yarencilik geleneğine emeği geçen merhum yaren büyükleri ve yarenler için mevlit okutuldu.

Yeni Cami imam hatipleri İbrahim Değmen ile İsmail Ak tarafından okunan mevlit ve Kuran-ı Kerim tilavetine yarenler, davetliler ve cami cemaati vatandaşlar katıldı.

Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin büyük yarenbaşı Rıza Mert, yaren geleneğinin kurulum ve oluşumunun asıl amacının birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu ifade etti. Mert, “Geçmişten günümüze kadar uzanan yarencilik geleneğine emek vermiş merhum yaren büyüklerimiz ve yarenlerimiz için, eski garaj Yeni Cami’de bir araya geldik. Merhum yaren büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Simav sarı ve mor zeybekler yareni köşe ihtiyarı Şükrü Hakan Kalaycık, yarenciliğin amaçları arasında, yöre folklorunun önemli bir yeri olduğunu belirterek, yarenlerin iyi günde-kötü günde, sağlıkta-hastalıkta, düğünde-cenazede her zaman yardımlaşma ve dayanışma içinde olduklarını ifade etti.