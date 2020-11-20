Melki mantarı cep yakıyor

Hisarcık ilçesinde dağlarda bolca yetişen melki mantarının bu yıl çok az çıkması yüzünden fiyatı 20 TL’den satılıyor.

Sonbaharda yeterli yağış olmaması yüzünden doğal ortamda yetişen melki mantarının bu yıl çok az çıktığını söyleyen satıcı Halil Korkmaz, “Melki mantarı genelde dolu yağan alanlarda daha çok çıkıyor. Bu nedenle melki mantarını dolu yağışının fazla olduğu Gediz ilçesi Murat Dağından toplatıp satıyorum. Yöremizde espit adını verilen melki mantarı zehirli olmayan bir mantar çeşidi. Mantarın yağda kızartması ve küllemesi yanında yapılan yemeği çok leziz olduğundan vatandaşlarımız kilosu 20 TL. olmasına rağmen melki mantarından vazgeçmiyor” diye konuştu.