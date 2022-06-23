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Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos’ta ibadete açılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı’nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi’nde incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 23.06.2022, 10:34
Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos’ta ibadete açılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı’nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 29 Ağustos’ta ibadete açılacağını söyledi.

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