Mehmetçik Camisi, 29 Ağustos’ta ibadete açılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı’nda inşa edilen, 2 bin kişinin ibadet edebileceği Mehmetçik Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik; Kütahya Valiliği, Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 29 Ağustos’ta ibadete açılacağını söyledi.