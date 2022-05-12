Mehmetçik Camii’nde iç düzenleme çalışmaları başladı

Büyük Zafer’in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde açılması planlanan Kütahya Hava Tugayı Mehmetçik Camii’nde iç düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Hava Tugayı Mehmetçik Camii’nde Selçuklu mimarisinin tüm özelliklerinin sergilendiği eserde, ahşap tavan süslemeleri, minber, mihrap, halı, avize, mekanik sistemleri ile çevre düzenleme için hazırlıklara başlandı, dış kaplamalar bitirildi.

Mehmetçik Camii inşaatında incelemelerde bulunan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada,” Kütahya’mız 2 bin cemaat kapasiteli, mimarisi, üslubu ve çevre düzenlemesi ile harika bir esere kavuşuyor inşallah. Büyük zaferin 100. yılında Kütahya’mıza çok yakışacak bu güzel eser TDV Kütahya şubesinin takibinde devam ediyor. Eserin realize olmasında Kütahya Valimiz Ali Çelik’in çok özel destekleri ve himayeleri var. Tugay Komutanlığımız, İl Özel İdaremiz, belediyemiz destek veriyor. Bu vesile ile hayırsever kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Büyük zaferin 100. yılında bu eser, Mehmetçiğe çok anlamlı bir hediye olacak. Vatandaşlarımıza destekleri için TDV Kütahya Şubesine uğrayıp nakdi destek vermelerini öneriyorum" dedi.