Meclis Başkanı Nafi Güral: "Kütahya’da kentsel dönüşüm mutlaka faaliyete geçirilmeli"

KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, Kütahya’da kentsel dönüşümün mutlaka faaliyete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Meslek Komitesi Toplantısı’nda konuşan Güral, "Biliyorsunuz gündemimizde deprem var. Odamız her ne kadar ekonomik ve ticari olarak üyelerimize hizmet etmekle görevli olsa da, görevlerimizin arasında sosyal sorumluluk yükümlülüklerimiz var. Bunların bir parçası olarak Kütahya’da kentsel dönüşümün mutlak surette hayata geçirilmesinin sizler gibi kanaat önderleri tarafından dile getirilmesi ve kentsel dönüşümün gerçekleşmesinin sağlanmasında önemli katkılarınızın olması bekleniyor. Uzun yıllar önce, sanıyorum 1999 Sakarya depremi sonrasında İsviçreli bir bilim heyetinin açıkladığı, okuduğum bir bilgi var onu hatırladım. Derler ki, dünyayı iyi tanımak lazım, dünya aslında taştan topraktan yapılmış bir kütle değil, derinliğine indiğinizde çok değişik şeyler göreceksiniz, mesela; Lav var, zaman zaman yanardağlardan çıktığını görürüz.

Trilyonlarca varil petrol var, çıkarta çıkarta bitiremiyoruz. Gene trilyonlarca metreküp gaz var, bitmiyor, tükenmiyor,

Ölçülemeyecek kadar çok bol su var. Bunları dikkate alırsak, dünyanın içi kaynayan bir kazan gibi kabul etmek lazım ve bunlar sıvı oldukları, akışkan oldukları için sürekli olarak hareket halindeler. Hareket halinde olmaları nedeniyle hareket esnasında geçtiği yerlerde bir boşluk oluşturuyor ve bu boşluklar muhtemelen depremi tetikleyen faktörler olabiliyor" dedi.