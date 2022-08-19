MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Atalay, Kütahya’da

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Hasan Atalay Kütahya’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda ilçe şube müdürleriyle bir araya gelen Daire Başkanı Hasan Atalay, "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Daire Başkanı Atalay başkanlığında yapılan toplantıda Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz ve ilçe şube müdürleri yer aldı.

Daire Başkanı Hasan Atalay, Kütahya ziyaretinde merkez ilçede yer alan bazı ilk ve ortaokullarda ziyaret ederek "Temel Eğitimde 10.000 Okul" konusunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.