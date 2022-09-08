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MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Şener, Kütahya’da
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sema Aydın, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundular.
KÜTAHYA 08.09.2022, 15:55
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sema Aydın, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundular.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve idarecilerle Kütahya’daki mesleki ve teknik eğitimle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.
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