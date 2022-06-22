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Market ve bakkallarda ürünlerin marka ve fiyat bilgilerinin sisteme giriş çalışmaları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce market ve bakkallarda ürünlerin marka ve fiyat bilgilerinin sisteme girişlerin devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 22.06.2022, 14:23
Market ve bakkallarda ürünlerin marka ve fiyat bilgilerinin sisteme giriş çalışmaları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce market ve bakkallarda ürünlerin marka ve fiyat bilgilerinin sisteme girişlerin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemizde faaliyet gösteren market ve bakkallarda Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde ürünlerin marka ve fiyat bilgilerini sisteme girişlerimiz devam etmektedir” denildi.

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