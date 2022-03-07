Manevi değerler gelecek nesillere aktarılıyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde “Manevi değerlerimiz” projesi çerçevesinde ilkokul öğrencilerine mübarek geceler ve dini günler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme Pazarlar Miraç Camii İmam Hatibi Muhammet Ayyıldız tarafından ilkokul öğrencilerine yapıldı.

Bu konuda Bilgi veren Pazarlar İlkokul Müdürü Mehmet Yüksel, “Seminere Pazarlar İlçe Müftülüğüne bağlı Miraç Camii İmam Hatibi Muhammet Ayyıldız davet edildi. Seminer öğrencilerimiz tarafından ilgi ile takip edildi. Manevi Değerlerimizi Gelecek Nesillerimize aktarıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi

Seminerde öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde seminer sunan İmam Hatip Muhammet Ayyıldız seminerden memnun olduğunu ve seminerin çok verimli olduğunu söyledi.

Seminere katılan öğrencilerden Ömer Faruk Kalaycı, seminerin çok güzel geçtiğini ve seminerlerin devam etmesini istediklerini belirti.

Proje Danışman öğretmenleri Neşet Erel ve Murat Korkmaz projenin verimli devam ettiğini belirterek seminerlerin devam edeceğini bildirdiler.