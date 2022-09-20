Mahallelere yatırımlar devam ediyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yapımı devam eden projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Işık, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı süren Kültür Evi projesinin son durumu hakkında bilgi aldı.

Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda mahallelerimizin eksiklerinin giderilmesi noktasında başlatılan proje çalışmaları hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanılan ‘Kültür Evi’ inşaat alanını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallelerin ihtiyaçlarının tek tek tamamlandığını söyledi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selim Göral, “Takriben 15 seneden beri bu projeyi mahallemize kazandırmak için çalışıyoruz. Amacımız geçmiş değil şimdiyi konuşmak. Biz mahalle sakinlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başkan Işık, “Cumhuriyet Mahallemizde uzun dönemden beri ihtiyaç olan bu projeyi hayata geçirmek bize nasip oldu. Hem muhtarlık, hem de sosyal hayatın bir parçası olarak yaşam alanları oluşturmak, yaşanabilir bir kent için olmazsa olmaz bir bütündür. İnşallah bu tesis tamamlandığında mahallemiz için büyük bir eksikliği tamamlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağına dikkat çeken Işık, projede görev alan çalışanlara kolaylıklar diledi.