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Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarının yanında soğuk asfalt serim çalışmalarını da sürdürüyor.

KÜTAHYA 27.06.2022, 09:15
Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarının yanında soğuk asfalt serim çalışmalarını da sürdürüyor.

MahalleleriN sıcak asfalt ihtiyaçlarının yanında, soğuk asfalt çalışmaları da hızla devam ediyor. Güvenli ve kaliteli ulaşım ağı için gerekli üst yapı çalışmaları şehrin her bir noktasında devam ediyor.

Asfalt serim sezonu süresinde tüm mahallelerin cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları planlanan program dahilinde devam edeceği belirtildi.

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