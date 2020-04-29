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Mahalle muhtarından Korona virüs temizliği

MAHALLE MUHTARINDAN KORONA VİRÜS TEMİZLİĞİ

Mahalle muhtarından Korona virüs temizliği

MAHALLE MUHTARINDAN KORONA VİRÜS TEMİZLİĞİ

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:32
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Mahalle muhtarından Korona virüs temizliği

Kütahya’nın Hisarcık Şehitler Mahallesi’nde muhtarlık tarafından, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fırın, çeşme ve halı kurutma demirlerinde boya ve badana çalışması yapıldı.

Mahalle fırını ile çeşmelerin her zaman olduğu gibi Korona virüs (Covid-19) salgını döneminde de yoğun olarak kullanıldığını, buraların virüsün bulaşma alanları olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, ”Bizde bu dönemde muhtarlığımız imkanlarıyla mahalle fırını ve çeşme ile halı kurutma demirlerinde boya badana çalışması gerçekleştirdik. İnşallah bu Korona virüs belasından bir an önce kurtuluruz.Mahalle halkından istirhamım lütfen mahallemizi temiz tutalım, duvarlara yazı yazmayalım” dedi.

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