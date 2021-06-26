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Lütfiye köyüne Bal Ormanı

Arıcılığı kalkındırmak ve geliştirmek amacıyla projelendirilen Lütfiye Köyü Bal Ormanı için çalışmalar başladı. Vali Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, çalışmaların hız kazandığı sahada incelemelerde bulundular.

KÜTAHYA 26.06.2021, 11:24
Lütfiye köyüne Bal Ormanı

Arıcılığı kalkındırmak ve geliştirmek amacıyla projelendirilen Lütfiye Köyü Bal Ormanı için çalışmalar başladı. Vali Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, çalışmaların hız kazandığı sahada incelemelerde bulundular.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Geyikalanı Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki 220 dekar alana kurulacak bal ormanına 3 bin kovan yerleştirileceğini söyledi.

Keskin, bal ormanına akasya, sofora, iğde, mahlep, ıhlamur, ahlat, kestane ağaçlarının yanı sıra lavanta, mürver, arıotu, adaçayı, kekik ve korunga türlerinin de dikileceğini kaydetti. Kütahya’da 20 adet bal ormanı olduğu bilgisini de paylaşan Keskin, 2021 yılı içerisinde 3 bal ormanının daha kurulacağını aktardı.

Bal ormanlarının ülke ekonomisine ve coğrafyaya ciddi katkılar sunacağını ifade eden Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.
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