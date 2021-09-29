banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...

LÖSEV’den Yaşam Sertifikası

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, Başkan Işık’a LÖSEV Yaşam Sertifikası’nı takdim etti.

KÜTAHYA 29.09.2021, 15:12
LÖSEV’den Yaşam Sertifikası

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, Başkan Işık’a LÖSEV Yaşam Sertifikası’nı takdim etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Belediye Başkanı Işık’ın makamında gerçekleşen ziyarete lösemi hastalığı ve LÖSEV’in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Lösemi hastalığının bulaşıcı olmayan, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Durukan, löseminin tedavisinde gönüllülük esasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kütahya Belediyesi’nin LÖSEV ve Lösemili çocuklar için üstüne düşen görevi yerine getireceğini dile getiren Başkan Işık, LÖSEV’in en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu hatırlatarak, bağışlanan her kanın yeni bir hayat olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ziyaret sonunda LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, Başkan Işık’a LÖSEV’e verdiği desteklerden dolayı LÖSEV Yaşam Sertifikası verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0