Liseli gençler Avrupa yolcusu

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 51 öğrencisi ’Erasmus+ ve Erasmus Pro’ programı ile Avusturya, Almanya, İtalya ve İspanya’da staj görecek.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022 yılında 51 öğrencisi ’Erasmus+ ve Erasmus Pro’ programı ile Avusturya, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde staja götürecek. Avrupa fonlarında sağlanan kaynaklar ile öğrenciler 3 hafta ve 3 aylık programlar ile staj yapacak.

Bu yıl 51 öğrencinin Avrupa’da staj yapma fırsatı bulacağını belirten Okul Müdürü Halil Kurt, “Pandemiden dolayı ertelenen projelerimiz vardı. Bu yıl ilk önce 75 bin avroluk projeyi tamamladık ve şuan 185 bin avroluk Türkiye’deki 3. büyük proje olan 2020 projemizi gerçekleştiriyoruz. 2020 projemizde 51 öğrencimizi yurt dışına çıkacak, öğrencilerimiz ile birlikte de 30 yakın öğretmenimizi yurt dışına çıkacaklar. Okulumuzda Elektrik elektronik teknolojisi, makina ve tasarım teknolojisi, Metal teknolojisi ve Mobilya ve iç mekan tasarımı teknolojisi olmak üzere 4 bölümden öğrencilerimiz yurt dışına çıkacaklar. Öğrencilerimiz Avusturya, Almanya, İtalya ve İspanya’da çeşitli firmalara gidecekler. Projelerde 3 aylık ve 3 haftalık olmak üzere 2 ayrı seçenek var. 3 öğrencimiz 3 aylığına Avusturya’ya gidecekler biz buna Erasmus Pro diyoruz, diğer öğrencilerimiz ise 3 haftalık programlar ile hem farklı kültürleri hem de iş imkanlarını tecrübe edecekler. 1945 yılında açılan okulumuz Kütahya’nın en köklü okuludur. 2006 yılında başlayan erasmus maceramız ile 600’ün üzerinde öğrencimiz ve 200 civarında öğretmenimiz Avrupa’ya gitme imkanı buldular. Biz okul olarak bugüne kadar yaptığımız projeler ile 1 buçuk milyon avro girdi sağladık” dedi.

Projeye katılmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten öğrenciler ise, Avrupa’da staj ve eğitim fırsatının kendilerine büyük katkı sağlayacağını, aldıkları eğitimler ile Türkiye’de başarılı işler yapmak istediklerini belirttiler.