Lisede “Netlerle Devleşenler” projesi başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) kapsamında ’’ Netlerle Devleşenler ’’ projesinin başladığı bildirildi.

’’ Netlerle Devleşenler ’’ projesi sayesinde başarısı düşük fakat kendi çapında gelişmeler sağlayan öğrencilerin motivasyonunun yüksek tutularak daha başarılı seviyelere yükselmelerinin sağlanacağını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yapılan ve yapılacak kazanım deneme sınav sonuçları öğrenci bazlı incelenecek. Bir önceki sınavla karşılaştırılabilecek şekilde listeler oluşturulacak. Öğrencilere bireysel rehberlik yapılıp, çıkan sonuçlar sınıf ilan panosuna asılacak. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında yapılan ve yapılacak kazanım deneme sınav sonuçları öğrenci bazlı incelenecek. Bir önceki sınavla karşılaştırılabilecek şekilde listeler oluşturulacak. Öğrencilere bireysel rehberlik yapılıp, çıkan sonuçlar sınıf ilan panosuna asılacak. Bu listede netleri yükselen öğrencilerin puanı yeşil, düşüş gösteren öğrencilerin kırmızı ve durağan olanların ise sarı renkte olacaktır. Her kazanım deneme sınavından sonraki İstiklal Marşı törenleri öncesinde netleri yükselen öğrencilerin ismi okunarak ve tebrik edilerek, daha başarılı olmaları teşvik edilecektir” dedi.

Müdür Aydın, başlatılan proje ile homojen bir sınıf oluşturulması ve öğrencilerin ders çalışma ve başarılı olmak için motivasyonunun yüksek tutulması, öğrenci başarılarını görünür kılma, öğrencinin kendisi ile yarışmasını sağlayarak başarısı düşük ama gayretli öğrencilerin teşvik edilerek, derslerin daha verimli işlenmesinin hedeflendiğini belirti.