Lise öğrencilerine peynir yapımı uygulamalı anlatıldı

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerine değerler eğitimi çerçevesinde peynir yapımı uygulamalı anlatıldı.

Müdür Yardımcısı Sait Bütün organizasyonunda okul pansiyonunda değerler eğitimi etkinlikleri çerçevesinde Dereköy Süt Ürünleri Tesislerinde görevli ustası Cemal Özcan, peynir yapımı konusunda uygulamalı olarak öğrencileri bilgilendirdi. Geleneksel ve güncel peynir yapımı hakkında bilgiler edinen öğrenciler peynir ustası nezaretinde ilk peynirlerini de beraber yaptılar.