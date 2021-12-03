Lise öğrencilerinden engelliler için iyilik hareketi

Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Engelliler Günü münasebetiyle, engelli vatandaşlar için iyilik hareketinde bulundular.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alan öğrenciler yalnız yaşayan engelli bir vatandaşın evinde temizlik yaptılar. "Kötülükleri Bitiremeyiz Ama İyilikleri Çoğaltabiliriz" sloganıyla okulda başlatılan bağış ve mavi kapak toplama kampanyası ile iki engelli vatandaşa iki adet akülü sandalye alındı. Akülü tekerlekli sandalyeler yapılan programla vatandaşlara teslim edildi.

Programa Kütahya Valisi Ali Çelik ve diğer protokol üyeleri katılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri İslam Aktepe ve Mustafa Ağca Okur katıldılar.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan video sunumundan sonra yine öğrencilerin hazırladığı pandomim sergilendi.